سياسة
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"تزييف رخيص".. شنطوب يدين تصريحات إدارة جنوب قبرص عن عملية "السلام" التركية
انتقد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تصريحات رئيسة برلمان إدارة جنوب قبرص عن عملية السلام التركية في الجزيرة عام 1974، مؤكداً أنها "تزييف رخيص للحقائق" وأن تركيا تلعب دور الضامن في الجزيرة القبرصية، حسب اتفاقيات دولية.
"تزييف رخيص".. شنطوب يدين تصريحات إدارة جنوب قبرص عن عملية "السلام" التركية
أنقرة تنتقد تصريحات قبرصية رومية عن عملية "السلام" التركية / صورة: AA
24 أبريل 2023

انتقد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وصف أنيتا ديميتريو، رئيسة برلمان إدارة جنوب قبرص، عملية السلام التركية في الجزيرة عام 1974، بأنها تشبه "الغزو الروسي لأوكرانيا".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شنطوب الاثنين، في قمة رؤساء برلمانات الاتحاد الأوروبي بالعاصمة التشيكية براغ.

وقال شنطوب إن وصف عملية السلام التركية في الجزيرة القبرصية بأنها تشبه "الغزو الروسي لأوكرانيا" هو "تزييف رخيص للحقائق".

وأوضح أن اتهامات "ديميتريو" إزاء تركيا "باطلة وغير قانونية"، لافتاً إلى دور تركيا الضامن في الجزيرة القبرصية، حسب اتفاقيات دولية.

وأكّد أن تركيا نفّذَت عملية السلام في الجزيرة، لحماية أبناء جلدتها من "إبادة جماعية".

وشدّد على ترسيخ تركيا للأمن والسلام في الجزيرة القبرصية، وأن عملية السلام عام 1974 كانت متناسبة مع القوانين الدولية.

وفي منتصف يوليو/تموز 1974 نفذ نيكولاس سامبسون زعيم منظمة أيوكا، انقلاباً عسكرياً على الرئيس القبرصي آنذاك مكاريوس الثالث، بهدف ضمّ الجزيرة إلى اليونان.

وعقب الانقلاب ارتفعت وتيرة العنف ضدّ أتراك قبرص، فطلبت تركيا إلى بريطانيا، البلد المستعمر للجزيرة، التدخل لوقف العنف استناداً إلى "اتفاقية الضمان" المبرمة بين أنقرة ولندن في مدينة زيورخ السويسرية عام 1959، لكن بريطانيا تنصلت من التزاماتها ومسؤولياتها تجاه قبرص.

وفي 20 يوليو/تموز 1974 أعلنت تركيا شنّ "عملية السلام العسكرية" لتأمين أرواح وممتلكات القبارصة الأتراك التي باتت على المحكّ، وانتهت تلك العملية بعد يومين بإعلان وقف إطلاق النار.

وفي 14 أغسطس/آب من العام نفسه أطلق الجيش التركي عملية ثانية في قبرص نجحت في تحقيق أهدافها، إذ أُبرِمَت اتفاقية لتبادل الأسرى بين الجانبين، وتأسيس "دولة قبرص التركية الاتحادية" في الشطر الشمالي من الجزيرة، قبل أن يتحول اسمها عام 1983 إلى "جمهورية شمال قبرص التركية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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