قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن طرفي النزاع في السودان وافقا على هدنة لمدة 72 ساعة.

وأفاد بلينكن في بيان نُشر على موقع الخارجية الأمريكية، بأنه "عقب مفاوضات مكثفة على مدار الـ48 ساعة الماضية، وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق للنار على مستوى البلاد ابتداء من منتصف ليل 24 أبريل لمدة 72 ساعة".

وأوضح البيان أنه "خلال الهدنة، تحث الولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على التزام فوري وكامل وقف إطلاق النار".

وجاء في البيان: "لدعم إنهاء دائم للقتال، ستنسق الولايات المتحدة مع الشركاء الإقليميين والدوليين وأصحاب المصلحة المدنيين السودانيين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على الترتيبات الإنسانية وعملية التفاوض وتنفيذ وقف دائم للأعمال العدائية في السودان".

وأكد البيان أن "واشنطن ستواصل العمل مع الأطراف السودانية وشركائنا نحو الهدف المشترك المتمثل في العودة إلى حكومة مدنية في السودان".​​​​​​​

ومنذ 15 أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عب د الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.