اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين، مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى في القدس الشرقية، وصورت المصلين الموجودين داخله.

وقال شهود عيان، إن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المصلى الواقع شرقي المسجد الأقصى واعتدت على حرمته للمرة الثالثة منذ السبت.

وأضافوا أن اقتحام المصلى جاء بعدما أدّى العشرات صلاتي المغرب والعشاء داخله تلبية لدعوات شبابية لحمايته إثر اقتحامه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة ومحاولة إفراغه.

وأشاروا إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل منذ صباح الأحد على إخلاء المصلى من سجاد الصلاة والمصاحف ومصادرة جميع المتعلقات الموجودة داخله.

وصباح الاثنين، اقتحم أفراد من الشرطة الإسرائيلية، المصلى ومنعوا المصلين وحراس المسجد من الدخول دون توضيح الأسباب.

وكانت عناصر الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت المصلى، السبت، وكسرت أحد أبوابه وتخريب شبكة الكهرباء داخله.

وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان عمل المعتكفون على توصيل شبكة الكهرباء إلى المصلى مع استمرار السلطات الإسرائيلية في منع ترميمه، فيما يقول مقدسيون إن التعنت الإسرائيلي يهدف إلى اقتطاعه من المسجد.

ويقع مصلى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى المبارك، وظل محل صراع بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية طوال عقود، حيث أعيد افتتاحه في فبراير/شباط 2019 فيما عُرف بـ"هبة باب الرحمة" بعد إغلاق استمر قرابة 16 عاماً.