سياسة
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الخطوط الجوية التركية تحتفل بالمسافر رقم مليار
حققت الخطوط الجوية التركية "Turkish Airlines"، الاثنين، علامة فارقة عندما نقلت راكبها رقم مليار، مصطفى بالجي، الذي كان مسافراً من إسطنبول إلى ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد، وأهدته مليون ميل إضافياً.
الخطوط الجوية التركية تحتفل بالمسافر رقم مليار
رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية التركية، أحمد بولات مع المسافر رقم "مليار"، مصطفى بالجي. / صورة: AA
25 أبريل 2023

حققت الخطوط الجوية التركية "Turkish Airlines"، الاثنين، علامة فارقة عندما نقلت راكبها رقم مليار.

وكافأت شركة النقل الجوي المسافر المليار، مصطفى بالجي، الذي كان مسافراً من إسطنبول إلى ولاية أدي يامان جنوب شرقي البلاد، بمليون ميل إضافي.

وأعرب بالجي عن سعادته البالغة إذ قال: "إن عيش هذه التجربة سيكون ذكرى لا تُنسى بالنسبة لي".

فيما قال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية التركية، أحمد بولات، "إن علامتنا التجارية، التي وصلت إلى المليار راكب في 90 عاماً، تهدف إلى نقل 2 مليار مسافر في عام 2031".

جدير بالذكر أنه يمكن استبدال الأميال الإضافية برحلات جوية وحجز الفنادق وتأجير السيارات وخدمات أخرى توفرها الخطوط الجوية التركية.

تمتلك الخطوط الجوية التركية 413 طائرة وتطير إلى 342 وجهة، 289 دولية و 53 محلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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