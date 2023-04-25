سياسة
3 دقيقة قراءة
في رسالة لبوتين.. غوتيريش يقترح "طريقاً" لتمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية
سلّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترح فيها "طريقاً" يجب اتباعه من أجل إتاحة تمديد الاتّفاق الخاصّ بصادرات الحبوب الأوكرانية.
في رسالة لبوتين.. غوتيريش يقترح "طريقاً" لتمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية
في رسالة لبوتين.. غوتيريش يقترح "طريقاً" لتمديد اتفاقية الحبوب الأوكرانية. / صورة: AFP
25 أبريل 2023

قدّم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "طريقاً" اقترح اتّباعه من أجل إتاحة تمديد الاتّفاق الخاصّ بصادرات الحبوب الأوكرانيّة، حسب ما قال مكتبه، الاثنين، في بيان بعد اجتماع مع وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف.

وسلّم غوتيريش لافروف "رسالة إلى الرئيس فلاديمير بوتين تُحدّد خطوط طريق يجب اتّباعه، جرى اقتراحه من أجل تحسين وإطالة وتوسيع" الاتّفاق الذي سمح منذ يوليو/تموز الماضي بتصدير الحبوب الأوكرانيّة عبر البحر الأسود رغم الصراع، وفقاً للبيان.

وأرسِلت رسالة مماثلة إلى "الموقعَين الاثنين الآخرين" على هذا الاتفاق الذي يُعتبر ضرورياً للأمن الغذائي العالمي، أي أوكرانيا وتركيا.

في يوليو/تموز 2022، وقّعت كييف وموسكو برعاية تركيا والأمم المتحدة مبادرة حبوب البحر الأسود التي خفّفت أزمة الغذاء العالمية الناتجة من الحرب في أوكرانيا، عبر السماح بتصدير ما يقرب من 25 مليون طنّ من الذرة والقمح وحبوب أخرى.

ووفق بنودها، كان مقرّراً أن تمدّد الاتفاقية تلقائياً للفترة نفسها (120 يوماً) ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بنيّته "إنهاءها أو تعديلها".

وجرى تمديدها في نوفمبر/تشرين الثاني لمدّة 120 يوماً حتّى السبت 18 مارس/آذار .

لكن في 13 مارس/آذار، أشارت روسيا إلى أنها قبلت فقط تمديدها 60 يوماً على خلفيّة عدم رضاها عن تطبيق اتفاقية ثانية تهدف إلى تسهيل صادرات الأسمدة الروسية.

تشكو موسكو من أن الاتفاق الموازي لتسهيل صادراتها من الأسمدة لم ينجح وتتهم حلفاء كييف الغربيين بعرقلة تطبيقه. حسب المزاعم.

في منتصف أبريل/نيسان، هدّدت موسكو مجدداً بتعليق مشاركتها في اتفاقية مبادرة البحر الأسود المقرر أن ينتهي سريانها 18 مايو/أيار إذا لم تجرِ تلبية مطالبها.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش "أخذ علماً بقلق الاتحاد الروسي" لناحية أثر تطبيق الاتفاقية على صادراته من المواد الغذائية والأسمدة، وقدّم تقريراً مفصلاً عن التقدّم المحرز في هذا الصدد. وأضاف المكتب أن الأمم المتحدة ستواصل "عملها" من أجل "حل المشاكل المتبقية".

لكن لافروف قال في بيان أصدره مكتبه إنه "حتى الآن لم يحصل تقدم كبير"، مُبدياً أسفه لغياب "الاستعداد لدى الدول الغربية لفعل ما هو ضروري حقاً كي تُنفّذ بنجاح" الاتفاقية بشقيها.

وأضاف: "سندرس الأفكار التي قدمها إلينا" الأمين العام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us