أوقفت السلطات التركية 110 مشتبه بهم في عملية ضد تنظيم "PKK" الإرهابي، مركزها ولاية ديار بكر وشملت 21 ولاية.

أطلقت مديرية الأمن في ديار بكر، الثلاثاء، عملية في إطار تحقيقات تسيرها النيابة العامة بالولاية ضد التنظيم الإرهابي.

وأوقفت فرق الأمن 110 مشتبه بهم في 21 ولاية، بينهم مخططو عمليات إرهابية، وممولون للتنظيم، ومختطفو 4 من أبناء أمهات "ديار بكر".

وتستمر الإجراءات القانونية بحق المشتبه بهم في مديرية الأمن.

وأمهات "ديار بكر" هن مجموعة أسر أطلقت اعتصاماً أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" في ولاية "ديار بكر" جنوب شرقي تركيا منذ سبتمبر/أيلول من عام 2019، لاتهامه بالتغرير بأبنائهم وخطفهم وزجهم في صفوف تنظيم "PKK" الإرهابي للقتال ضد تركيا.

و"PKK" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.