سياسة
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للمشاركة في اجتماع يضم إيران والنظام السوري.. وزير الدفاع التركي في موسكو
وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات التركي يصلان إلى العاصمة الروسية موسكو الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع رباعي يضم إيران والنظام السوري وتركيا وروسيا.
للمشاركة في اجتماع يضم إيران والنظام السوري.. وزير الدفاع التركي في موسكو
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان أثناء وصولهما إلى العاصمة الروسية موسكو  / صورة: AA
25 أبريل 2023

وصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان إلى العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء، للمشاركة في اجتماع رباعي يضم أيضاً إيران والنظام السوري.

وكان في استقبال أقار وفيدان في مطار فنوكوفا، مسؤولون روس وسفير تركيا لدى موسكو محمد سامسار.

ومن المرتقب أن يعقد وزراء الدفاع التركي، والروسي سيرغي شويغو، والإيراني محمد رضا أشتيان، ووزير دفاع النظام السوري علي محمود عباس، اجتماعاً رباعياً.

ويشارك في الاجتماع أيضاً رؤساء استخبارات الأطراف الأربعة.

ومن المنتظر أن يعقد أقار على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية.

وفي الرابع من أبريل/نيسان الجاري، أجرى نواب وزراء خارجية تركيا، وروسيا، ونظام بشار الأسد، وإيران اجتماعاً في العاصمة الروسية موسكو، اتفقوا فيه على استمرار المشاورات بشأن سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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