أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده تبذل قصارى جهدها لتمديد اتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة مساء الاثنين: "نعمل على تلبية مطالب روسيا، وإذا استطعنا فعل ذلك ونعتقد أننا سنتمكن، حينها سيجري تمديد الاتفاق مجدداً. نحن بحاجة إلى تمديده، وإلا فستكون هناك أزمة".

وأشاد جاوش أوغلو بالوساطة التي تنفذها تركيا بين روسيا وأوكرانيا، مبيناً أن هذا الدور يحظى بإعجاب واحترام الكثير من الدول حول العالم.

ويوم 18 مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوماً.

وقالت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته وكالات الأنباء المحلية، إن "روسيا الاتحادية وافقت على تمديد الاتفاق 60 يوماً".

وأشارت إلى أن روسيا أبلغت جميع الأطراف المعنية بتمديد الاتفاقية عبر مذكرات خاصة وليس فقط شفهياً.

في المقابل، كشف وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، عبر توتير، عن تمديد الاتفاقية 120 يوماً.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "نتيجة لمفاوضاتنا مع الجانبين (الروسي والأوكراني)، ضمنّا تمديد مدة الاتفاقية"، دون تحديد مدة معينة.

وفي 22 يوليو/ تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.​​​​​​​

ويوم 18 مارس/آذار المنقضي، انتهت الاتفاقية التي مُددت سابقاً لمدة 120 يوماً اعتباراً من 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.