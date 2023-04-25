مرت قزيل إلما (KIZILELMA)، أول طائرة مقاتلة تركية مسيرة من الجيل السادس، بمرحلة أخرى مهمة في نطاق اختبارات الطيران التي تجريها منذ نهاية العام الماضي، فقد أجرت المقاتلة المسيرة رحلة جوية مشتركة مع مسيرة أقينجي في اختبارَي الطيران التاسع والعاشر اللذين أُجرِيَا في مركز التدريب على الطيران والاختبار في تشورلو، تيكيرداغ.

ولأول مرة في تاريخ الطيران، نفّذَت طائرة حربية مسيرة ومركبة جوية مسيرة بشكل مستقل "رحلة ذراع" (Formation Flying). وهكذا فإن التوافق والتأثير المحتمَل للمنصات الجوية عالية التقنية بلا طيار، التي طورتها شركة "بايكار"، أُثبتَ مرة أخرى.

و"رحلة الذراع" مصطلح تقني في عالم الطيران يطلق لوصف رحلة منضبطة تنفّذها طائرتان أو أكثر تحت قيادة واحدة. يستخدم الطيارون العسكريون الطيران بذراع للدفاع المشترك وتركيز القوة النارية، وهي طريقة طيران مستوحاة من الطيور التي تحلّق في أسراب.

سابقة في تاريخ الطيران الحربي

أكد سلجوق بيرقدار قائد شركة بايكار، في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هذه الرحلة هي الأولى في تاريخ الطيران العالمي. وقال: "طائرة مسيرة هجومية وطائرة قتالية مسيرة حلقتا بشكل مستقلّ في رحلة قريبة الذراع".

وحسب البيان الذي أدلى به بايكار، فإن الاختبارات والطيران التجريبي لطائرة قزيل إلما المقاتلة المسيرة، التي طورتها الشركة بالكامل بمواردها الخاصة، تستمرّ في الاتجاه المخطط لها.

كما ذكرنا سابقاً فإن هذه التجربة سابقة في تاريخ الطيران الحربي، إذ جرت بمشاركة طائرتين مسيّرتين، وهو الأمر الذي يحتاج إلى قدرات برمجية وتحكم ذكاء صناعي متقدم جدّاً.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا بصدد تطوير منظومات جوية مسيّرة أخرى لمشاركة الطلعات الجوية مع مقاتلة الجيل الخامس MMU المنتظر أن تحلق قريباً في السماء التركية. وفي وقت سابق أعلنت شركة توساش عن تطويرها مسيّرة جديدة كلياً تحمل اسم "عنقاء-3"، تتميز بالقدرة على الخدمة كـ"رجل الجناح المخلص" أو "الرفيق المخلص" (Loyal Wingman).

في هذا المفهوم تحلّق الطائرات الحربية المأهولة وغير المأهولة معاً في الجو. إذا كانت المهمة عالية الخطورة، يوجه الطيار الطائرات المسيرة التي تحلق معه إلى هذا الهدف. في الوقت نفسه، يمكن أن تعمل الطائرات الحربية المسيرة كذراع واحدة من بُعد من طائرة مأهولة.

ما المقصود بـ"رحلة الذراع"؟

نشأت رحلة الذراع، المعرفة أيضاً باسم الطيران التشكيلي، في الطيران البشري في الحرب العالمية الأولى، عندما خُصّصَت طائرات مقاتلة لمرافقة طائرات الاستطلاع. وُجد أن أزواج الطائرات كانت أكثر فاعلية قتالية من الطائرات الفردية، بالتالي أصبحت الطائرات العسكرية تطير دائماً في تشكيلات من اثنين على الأقلّ. بحلول الحرب العالمية الثانية اكتشف الطيارون مزايا استراتيجية أخرى لرحلة التشكيل، مثل الاستقرار المعزز والرؤية المُثلَى.

في الطيران المدني تُنفَّذ رحلة الذراع لأغراض استعراضية أو رياضية. بالإضافة إلى ذلك يُعتقد أن طيران الذراع يوفر الوقود لأنه يقلّل قوة السحب على الطائرة الخلفية.

عموماً، يُعَدّ الطيران التشكيلي عرضاً رائعاً للمهارة والدقة، ويتطلب درجة عالية من التدريب والخبرة من الطيارين. على الرغم من أنه قد يمثّل تحدياً، فإن فوائد زيادة الوعي بالموقف وتحسين الكفاءة وتوفير الوقود تجعله أسلوباً قيِّماً لمجموعة متنوعة من التطبيقات.

بايكار تقود سباق المقاتلات المسيّرة

في وقت قياسي، بدأ مشروع قزيل إلما الذي بدأته شركة بايكار عام 2021. وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، خرجت المقاتلة المسيَّرة من خطّ الإنتاج إلى مركز التدريب والاختبار في تشورلو. بعد اكتمال الاختبارات الأرضية في المركز بنجاح، نفّذَت مسيّرة الجيل السادس أول رحلة لها في 14 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ومن المنتظر أن تكون قزيل إلما، التي حلّقَت في السماء خلال عام واحد فقط، والتي ستؤدِّي قتال جو-جو بقدرات ذكاء صناعي إلى جانب مهام جوية-أرضية، قوة ضاربة جديدة لتركيا، كما ستلعب قزيل إلما، التي ستُحدِث ثورة في ساحة المعركة من خلال قدرتها على الإقلاع والهبوط من السفن قصيرة المدرج، دوراً مهمّاً في المهامّ الخارجية بفضل هذه القدرة، وتؤدي مهامَّ استراتيجية في حماية الوطن الأزرق والوطن الأم.

وبفضل البرمجيات المتطورة والأنظمة المطورة محلياً، ستتمتع مقاتلة تركيا المسيّرة التي يبلغ وزن إقلاعها 8.5 طن وسعة حمولتها 1500 كيلوجرام، بإدراك عالٍ للحالة من خلال رادار AESA الوطني. وستكون قزيل إلما، التي ستستخدم جميع الذخيرة المطورة محلياً، قادرة على العمل باستقلالية أسطول ذكي.

يُذكَر أن شركة بايكار تركت منافسيها الأمريكيين والأوروبيين والصينيين وراءها، وبدأت عام 2023 عقد تصدير لمسيّرة "بيرقدار تي بي 2" بقيمة 370 مليون دولار، بالاتفاقية الموقعة مع وزارة الدفاع الكويتية، علماً بأن الشركة أصبحت أكبر مصدّر لصناعة الدفاع والطيران في تركيا بعد أن بلغ حجم مبيعاتها 1.4 مليار دولار عام 2022، إذ وُقّعَت اتفاقيات تصدير لمسيرات "بيرقدار تي بي 2" مع 28 دولة، فضلاً مسيّرات أقينجي الأحدث والأكبر مع 6 دول أخرى.