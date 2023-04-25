سياسة
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الخارجية التركية تجلي أكثر من 1600 من مواطنيها من السودان
كشفت مصادر دبلوماسية أن حصيلة الرعايا الأتراك الذين أجلتهم الخارجية التركية من السودان منذ اندلاع الاشتباكات حتى اليوم تجاوزت 1600 شخص.
الخارجية التركية تجلي أكثر من 1600 من مواطنيها من السودان
الخارجية التركية تجلي أكثر من 1600 من مواطنيها من السودان / صورة: AA
25 أبريل 2023

ارتفعت حصيلة الرعايا الأتراك الذين أجلتهم الخارجية التركية من السودان إلى إثيوبيا إلى أكثر من 1600 منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، الثلاثاء، إن الخارجية التركية تواصل جهود إجلاء مواطنيها من السودان إلى إثيوبيا براً تمهيداً لنقلهم إلى تركيا.

وأضافت المصادر أنه حتى اليوم أُجلي أكثر من 1600 شخص بواسطة الحافلات التي خصصتها السفارة التركية لدى الخرطوم.

وأردفت أنه يجري نقل المواطنين الأتراك إلى الحدود الإثيوبية بواسطة حافلات خصصتها السفارة التركية لدى إثيوبيا، حيث يجري نقلهم بداية إلى مطار غوندار ومنها إلى مطار العاصمة أديس أبابا، ثم إلى مطار إسطنبول.

وأوضحت المصادر أن أول طائرة اتجهت من مطار غوندار إلى أديس أبابا وعلى متنها 164 مواطناً.

والاثنين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، انطلاق حافلات تقل 1380 مواطناً تركياً إضافة إلى 110 أشخاص من 13 بلداً من السودان بسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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