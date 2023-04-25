قالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع الرباعي مع النظام السوري وسوريا وإيران في موسكو، ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقاً على الاجتماع الرباعي الذي جرى الثلاثاء في موسكو بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول أيضاً سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل مكافحة كل التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية.

وجرى الاجتماع "في أجواء إيجابية"، وشدد على احترام وحدة الأراضي السورية، وفق البيان.

كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار الاجتماعات الرباعية من أجل توفير الاستقرار في سوريا والمنطقة واستمراره.

وكذلك أكد المجتمعون ضرورة تكثيف جهود تعزيز الوضع الأمني في سوريا.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، مثّلا تركيا في الاجتماع الرباعي المذكور.