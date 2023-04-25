سياسة
2 دقيقة قراءة
اجتماع موسكو الرباعي يناقش تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري
قالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع الرباعي مع روسيا والنظام السوري وإيران في موسكو، ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق، إضافة إلى سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.
اجتماع موسكو الرباعي يناقش تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري
أنقرة: اجتماع موسكو الرباعي يبحث تطبيع علاقات تركيا والنظام السوري / صورة: AA
25 أبريل 2023

قالت وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع الرباعي مع النظام السوري وسوريا وإيران في موسكو، ناقش الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها لتطبيع علاقات أنقرة ودمشق.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقاً على الاجتماع الرباعي الذي جرى الثلاثاء في موسكو بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا وإيران والنظام السوري.

وأوضح البيان أن الاجتماع تناول أيضاً سبل تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

وأضاف أن المجتمعين ناقشوا كذلك سبل مكافحة كل التنظيمات الإرهابية والمجموعات المتطرفة على الأراضي السورية.

وجرى الاجتماع "في أجواء إيجابية"، وشدد على احترام وحدة الأراضي السورية، وفق البيان.

كما شدد المجتمعون على أهمية استمرار الاجتماعات الرباعية من أجل توفير الاستقرار في سوريا والمنطقة واستمراره.

وكذلك أكد المجتمعون ضرورة تكثيف جهود تعزيز الوضع الأمني في سوريا.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، مثّلا تركيا في الاجتماع الرباعي المذكور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us