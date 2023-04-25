سياسة
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السيطرة على مختبر بالخرطوم و"الصحة العالمية" تحذر من "خطر بيولوجي كبير"
حذر ممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان من "خطر بيولوجي كبير" إثر سيطرة أحد طرفَي الصراع على مختبر للصحة العامة بالخرطوم يحتفظ بعينات من الأمراض الخطيرة.
السيطرة على مختبر بالخرطوم و"الصحة العالمية" تحذر من "خطر بيولوجي كبير"
السيطرة على مختبر بالخرطوم والصحة العالمية تحذر من "خطر بيولوجي كبير" / Others
25 أبريل 2023

حذرت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من "خطر بيولوجي كبير" إثر اقتحام وسيطرة أحد طرفَي الصراع بالسودان على مختبر للصحة العامة بالخرطوم.

وقال ممثل المنظمة في السودان نعمة سعيد عابد، إن عناصر مقاتلة سيطرت على مختبر عام مركزي في العاصمة الخرطوم، يحتفظ بعينات من الأمراض، بما فيها الحصبة وشلل الأطفال، ما يتسبب في وضع "خطير للغاية".

وأضاف، للصحفيين في جنيف عبر تقنية الفيديو من السودان، وجود "خطر بيولوجي كبير مرتبط بسيطرة أحد طرفَي الصراع على المختبر المركزي للصحة العامة".

ولفت عابد إلى أن الخبراء الفنيين لم يتمكنوا من الوصول إلى المختبر الوطني للصحة العامة لحماية المواد.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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