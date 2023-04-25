هبطت المقاتلة المسيرة التركية "بيرقدار قيزيل إلما" في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، استعداداً للمشاركة في مهرجان "تكنوفيست 2023" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وأفاد بيان لشركة "بايكار" المصنعة للمقاتلة المسيرة بأن "بيرقدار قيزيل إلما" أقلعت ظهر الثلاثاء، من مدرج مركز "أقنجي" التدريبي والبحثي بمنطقة تشورلو بولاية تكيرداغ (شمال غرب) باتجاه مطار أتاتورك.

وأضاف البيان أن المقاتلة المسيرة هبطت بنجاح في مطار أتاتورك، بحلول الساعة 13.09 ظهر الثلاثاء.

وبهذا تكون "بيرقدار قيزيل إلما" هبطت لأول مرة خارج المدرج الذي خضعت فيه للتجارب والاختبارات، حسب البيان.

هذا ورافقت المسيرة المسلحة "بيرقدار أقنجي" المقاتلة "بيرقدار قيزيل إلما" في طريقها إلى مطار أتاتورك.

ومن المقرر أن تنطلق فاعليات مهرجان "تكنوفيست 2023" على أرض مطار أتاتورك، خلال الفترة بين 27 أبريل/نيسان - 1 مايو/أيار 2023.

ويعتبر "تكنوفيست" أكبر مهرجان في العالم في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء، ووسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والمسيرات والتكنولوجيا الخضراء.