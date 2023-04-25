أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء رسمياً عن حملته الانتخابية لعام 2024، مرشحاً بذلك نفسه لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي فيديو يحمل عنوان "الحرية"، كرر الرئيس بايدن رسالة حملته الانتخابية لعام 2020، وهي النضال من أجل "روح أمتنا" وتوحيد البلاد ودعم الطبقة الوسطى.

وبدأ الفيديو بلقطات للاحتجاجات التي وقعت في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني لعام 2021.

ففي 6 يناير 2021، اقتحم أنصار الرئيس السابق دونالد ترمب مبنى الكابيتول لدعم محاولات الرئيس الجمهوري قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 والتي فاز فيها منافسه بايدن.

وأدى الاقتحام إلى عمليات إخلاء وإغلاق لمبنى الكابيتول، وعطل جلسة مشتركة للكونغرس لفرز الأصوات الانتخابية وإضفاء الطابع الرسمي على فوز جو بايدن الانتخابي

ويقول بايدن (80 عاماً) في الفيديو إن "الحرية الشخصية أساسية لنا نحن الأمريكيين، لا شيء أهم وأقدس منها".

وأضاف: "كان هذا عمل ولايتي الأولى: أن أقاتل من أجل ديمقراطيتنا"، حسب ما نقلت شبكة "فوكس نيوز" المحلية.

وتابع: "أعرف أننا أناس طيبون ومحترمون، وأعرف أننا لا نزال دولة تؤمن بالصدق والاحترام ومعاملة الآخرين بكرامة. أننا أمة لا تترك للكراهية مأوى آمناً، وأؤمن أن الجميع متساوون وينبغي أن يحصلوا على فرصة عادلة للنجاح في هذا البلد".