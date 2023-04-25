سياسة
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بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية.. إيران تباشر التجارة مع السعودية
كشف وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين عن بدء التجارة بين إيران والسعودية، وذلك عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لأول مرة منذ 7 سنوات، وذلك بوساطة صينية.
بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية.. إيران تباشر التجارة مع السعودية
إيران تعلن استئناف العلاقات التجارية مع السعودية / صورة: AA
25 أبريل 2023

أعلن وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين الثلاثاء، استئناف العلاقات التجارية بين بلاده والسعودية.

وقال فاطمي أمين في حديثه لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن بدء العلاقات التجارية بين طهران والرياض، يأتي عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأضاف أن وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية بدأت تعد لعملية تصدير البضائع إلى السعودية عقب بدء العلاقات التجارية بين طهران والرياض.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما لأول مرة منذ 7 سنوات، وذلك بوساطة صينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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