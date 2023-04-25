سياسة
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"يمسكون عن الطعام من أجل الجنة".. ارتفاع عدد وفيات طائفة دينية كينية إلى 89
ارتفعت حصيلة وفايات طائفة دينية بكينيا تؤمن "بدخول الجنة عن طريق الإمساك عن الطعام" إلى 89 شخصاً. فيما تقدر السلطات أن الحصيلة مرشحة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث عن المفقودين من الطائفة.
"يمسكون عن الطعام من أجل الجنة".. ارتفاع عدد وفيات طائفة دينية كينية إلى 89
"يمسكون عن الطعام من أجل الجنة".. ارتفاع عدد وفيات طائفة دينية كينية إلى 89 / صورة: AFP
25 أبريل 2023

قال وزير الداخلية الكينية كيثور كينديكي إن عدد الوفيات بين أعضاء طائفة دينية "آمنوا بأنهم سيدخلون الجنة إذا أمسكوا عن تناول الطعام" ارتفع إلى 89 شخصاً.

وارتفع عدد الوفيات بشكل مطرد في الأيام القليلة الماضية مع استخراج السلطات للجثث من مقابر جماعية وجدت بمنطقة تبلغ مساحتها 800 فدان بغابة شاكاهولا شرق كينيا حيث مقر كنيسة تطلق على نفسها اسم "غود نيوز" الدولية.

واستخرجت معظم الجثث من مقابر حفرت على عمق قليل من سطح الأرض، بينما عُثر على عدد قيل من أعضاء الطائفة أحياء ومصابين بالهزال لكنهم توفوا في وقت لاحق.

وقال كيندي كي لصحفيين في الموقع إن ثلاثة أشخاص أخرين أُنقذوا أحياء، مما يرفع عدد الناجين الذين عُثر عليهم حتى الآن إلى 34 شخصاً.

وأضاف: "نصلي للرب ليساعدهم على تجاوز الصدمة واسترداد عافيتهم وسرد قصة كيف قرر شخص كيني، ذات مرة، شخص مثلهم من بني البشر أن يؤذي الكثيرين، وبلا قلب، باسم الكتب المقدسة".

ويحتمل ارتفاع عدد الوفيات أكثر. وقال الصليب الأحمر الكيني إن مكتباً أنشأه بمستشفى محلي للبحث عن المفقودين وتقديم المشورة تلقى بلاغات بفقدان أكثر من 200 شخص.

وأُلقي القبض على زعيم الطائفة بول ماكنزي في 14 أبريل/نيسان بعد بلاغ، كما احتُجز 14 آخرون من أعضاء الطائفة.

وأفادت وسائل إعلام كينية بأن ماكنزي يرفض تناول الطعام والماء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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