أقلعت أول طائرة تركية من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحمل مواطنين أتراكاً بعد إجلائهم عن السودان.

وحسب مراسل الأناضول، أقلعت الطائرة من مطار أديس أبابا بولي الساعة 19:45 بتوقيت تركيا (17:45 ت.غ).

وفي وقت سابق من الثلاثاء، كشفت مصادر دبلوماسية أنه حتى اليوم أُجلي أكثر من 1600 شخص بواسطة الحافلات التي خصصتها السفارة التركية لدى الخرطوم.

وأوضحت المصادر أنه يجري نقل المواطنين الأتراك إلى الحدود الإثيوبية بواسطة حافلات خصصتها السفارة التركية لدى إثيوبيا، حيث يجري نقلهم بداية إلى مطار غوندار ومنها إلى مطار العاصمة أديس أبابا، ثم إلى مطار إسطنبول.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.