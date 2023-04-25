سياسة
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"تكنوفيست إسطنبول".. ابتكارات ومسابقات وجوائز قيمة
تنعقد الدورة السادسة لمهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، نهاية الأسبوع الجاري. وتنتظر المشاركين في المهرجان عشرات الفاعليات والمسابقات.
"تكنوفيست إسطنبول".. ابتكارات ومسابقات وجوائز قيمة
"تكنوفيست إسطنبول".. ابتكارات وعديد من المسابقات والجوائز القيمة / صورة: AA
25 أبريل 2023

بدأ العد التنازلي لانعقاد مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، في نسخته السادسة برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

ويحتضن مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول فاعليات المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/نيسان الجاري و1 مايو/أيار المقبل.

ويشهد المهرجان إقامة 41 مسابقة تكنولوجية في 102 فئة مختلفة، من أجل دعم جهود الشباب بمجال التكنولوجيا المستقبلية، حيث يمكن لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعيين إضافة إلى المتخصصين المشاركة فيها.

وتقدر قيمة جوائز المسابقات في إطار المهرجان، بأكثر من 13 مليون ليرة تركية (نحو 683 ألف دولار أمريكي) بالإضافة إلى دعم مادي من معدات تكنولوجية بأكثر من 30 مليون ليرة (نحو 1.5 مليون دولار).

ويستمر المهرجان 5 أيام ويهدف إلى زيادة اهتمام الشباب بإنتاج وتطوير التكنولوجيا الوطنية عبر دعم آلاف المشاريع في مجال التكنولوجيا والعلوم والطيران.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.

وسبق أن صرح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن "تكنوفيست مكان ستوضع به أسس ابتكارات من شأنها إحداث نقلة نوعية بكل المجالات بدءاً من الذكاء الصناعي حتى الأمن السيبراني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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