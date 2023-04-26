وصل، فجر الأربعاء، 189 مواطناً تركيّاً جرى إجلاؤهم من السودان إلى مطار إسطنبول على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية انطلقت من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واستُقبل المواطنون الأتراك الذين كان من بينهم نساء وأطفال بالورود لدى وصولهم سالمين إلى إسطنبول.

والاثنين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، انطلاق حافلات إجلاء 1380 مواطناً تركيّاً (إضافة إلى 110 أشخاص من 13 بلداً) من السودان بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.