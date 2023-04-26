سياسة
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صور | وصول مواطنين أتراك إلى إسطنبول بعد إجلائهم من السودان
وصل 189 مواطناً تركيّاً إلى مدينة إسطنبول، بعد إجلائهم من السودان في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
صور | وصول مواطنين أتراك إلى إسطنبول بعد إجلائهم من السودان
وصل، فجر الأربعاء، 189 مواطناً تركيّاً جرى إجلاؤهم من السودان إلى مطار إسطنبول / صورة: AA
26 أبريل 2023

وصل، فجر الأربعاء، 189 مواطناً تركيّاً جرى إجلاؤهم من السودان إلى مطار إسطنبول على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية انطلقت من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

واستُقبل المواطنون الأتراك الذين كان من بينهم نساء وأطفال بالورود لدى وصولهم سالمين إلى إسطنبول.

والاثنين، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، انطلاق حافلات إجلاء 1380 مواطناً تركيّاً (إضافة إلى 110 أشخاص من 13 بلداً) من السودان بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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