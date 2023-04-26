سياسة
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الأمم المتحدة تعين تركيّاً منسقاً لـ"بعثة التقييم" بأفغانستان
صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن السفير التركيّ سينيرلي فريدون عُيّن منسقاً لبعثة التقييم الخاصة لأفغانستان.
الأمم المتحدة تعين تركيّاً منسقاً لـ"بعثة التقييم" بأفغانستان
السفير التركي فريدون سينيرلي أوغلو / صورة: AA
26 أبريل 2023

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السفير التركي فريدون سينيرلي أوغلو منسقاً لبعثة التقييم الخاصة لأفغانستان.

جاء ذلك في تصريح صحفي الثلاثاء، للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأوضح دوجاريك أن غوتيريش طلب من السفير التركي إجراء تقييم مستقل وتقديم توصيات شاملة حول "التحديات الحالية التي تواجهها أفغانستان".

وأشار إلى أن سينيرلي أوغلو "يتمتع بخبرة كبيرة في مجال العلاقات الدولية والدبلوماسية" وأنه نفذ ملفات سياسية وإنسانية وتنموية وحقوقية في مسيرته المهنية.

وأضاف أن لديه معرفة وخبرة في مناطق جغرافية واسعة للغاية من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا ومن أوروبا إلى أمريكا الشمالية وآسيا وأفغانستان.

وبالمقابل رحبت وزارة الخارجية التركية بتعيين سينيرلي أوغلو لهذا المنصب.

وأكدت الوزارة في بيانٍ مواصلتها دعم الجهود الأممية، وثقتها بتقديم الدبلوماسي التركي سينيرلي أوغلو إسهامات بمهامه الجديدة.

وشغل سينيرلي أوغلو منصب وزير للخارجية التركية عام 2015، كما شغل منصب مستشار وزارة الخارجية التركية لفترة طويلة.

وأنهى دراسة الماجستير والدكتوراه، في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية العلوم الإدارية في جامعة البوسفور التركية، ويتحدث بطلاقة اللغتين الإنجليزية والألمانية.

مصدر:AA
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