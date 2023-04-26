سياسة
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بريطانيا.. بنوك الطعام توزع كميات قياسية وسط معاناة ارتفاع تكاليف المعيشة
قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها ارتفع 37% بمستوى قياسي بلغ ثلاث ملايين طرد في عام وإن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها حتى مارس/آذار تجاوز مثلَي الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل خمسة أعوام.
بريطانيا.. بنوك الطعام توزع كميات قياسية وسط معاناة ارتفاع تكاليف المعيشة
يعاني البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز زيادات الأجور لجميع العاملين تقريباً / صورة: AA
26 أبريل 2023

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها قد زاد بنسبة 37% بمستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس/آذار إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقالت (ذا تراسل تراست) التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة اليوم الأربعاء إن أكثر من مليون طرد غذائي قُدمت لأطفال.

وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي.

وشمل ذلك زيادة غير مسبوقة في عدد الأشخاص ممن لديهم عمل لكن لم يعد بإمكانهم تحقيق التوازن بين دخلهم المنخفض وتكاليف المعيشة المرتفعة.

ويعاني البريطانيون منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع التضخم الذي تجاوز زيادات الأجور لجميع العاملين تقريباً.

وأظهرت بيانات رسمية نُشرت الأسبوع الماضي انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 10.1% في مارس/آذار. لكن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 19.1% في مارس/آذار مقارنة بمستواها قبل عام مسجلة أكبر زيادة من نوعها منذ أغسطس/آب 1977.

وحسب البيانات فقد ارتفعت أسعار سلع البقالة 17.3% في أبريل/نيسان.

وذكرت شبكة (ذا تراسل تراست) أن عدد الطرود الغذائية التي قدمتها في عام حتى مارس/آذار تجاوز مثلَي الكمية السنوية التي وزعتها بنوك الطعام قبل خمسة أعوام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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