بدأت طائرة الهليكوبتر الهجومية التركية الثقيلة "ATAK-2"، تشغيل محركها لأول مرة، وبالتالي الاستعداد لمرحلة الاختبارات.

وطُورت ATAK-2 ضمن مشروع طائرات الهليكوبتر الهجومية الثقيلة الموقّع بين رئاسة الصناعات الدفاعية والصناعات الجوية التركية (TUSAŞ) لأول مرة.

وقال رئيس مشروع طائرات الهليكوبتر الهجومية الثقيلة محمد يلماز إن عملية التصميم كانت سريعة جداً.

وأشار يلماز إلى أنه جرى التوقيع على مشروع ATAK-2 في مطلع 2019 وأنهم بدؤوا العمل رسمياً اعتباراً من أبريل/نيسان، على الرغم من وجود أنشطة من قبل، "كانت لدينا عملية تطوير سريعة جداً. كانت لدينا عملية تصميم سريعة جداً. لقد قررنا الطيران في وقت مبكر منذ نحو عامين.

وأضاف "لقد بدأنا أيضاً وسرّعنا عملنا بشأن قرار الطيران المبكر. ظللنا ننتج الأجزاء ونورد المعدات لمدة عام تقريباً. وقد نفذنا تجميع الهيكل والتجميع النهائي لطائرتنا الهليكوبتر من أجل الـ3-4 شهور الماضية". وأوضح أن عدد الأفراد الذين عملوا مباشرة في ATAK-2 أو عملوا في المشروع بطريقة ما كان نحو 1000-1500".

ولافتاً إلى الجهد الجاد للغاية في المشروع، أجرى يلماز التقييمات التالية:

"كل شخص من فريق التصميم إلى إدارة البرنامج، من تخطيط الإنتاج إلى هندسة الإنتاج، إلى الفنيين لدينا، يبذل جهداً جاداً للغاية. لدينا فريق تصميم من نحو 500 شخص هنا. جميعهم متخصصون في مجالاتهم، والفريق يصمم الهيكل وناقل الحركة، الذي هو وحدة خاصة جداً، نحن نتحكم في مكونات المروحية. لدينا فريق منفصل للمحرك المتكامل. صممنا معدات الهبوط بأنفسنا وصنعناها هنا. نوطّن عديداً من أنظمتنا الفرعية المحلية ونعمل مع مقاولين فرعيين محليين.

وأضاف "صمم مقاول محلي من الباطن نظام الوقود الخاص بنا وصنعه واختبره وركّبه. نصمم ونصنع ناقل الحركة الخاص بنا، على غرار معدات الهبوط الخاصة بنا. نصمم ونصنع الدوار بأنفسنا. شفراتنا، على سبيل المثال، هي تقنية خاصة جداً. بدأناها مع ATAK ووصلنا إلى نقطتها النهائية مع ATAK-2 نصممها ونصنعها بأنفسنا. لذلك يمكننا القول إن هذا المنتج ملكنا تماماً".

وأوضح "يوجد جهد جاد للغاية هنا، من المصمم إلى المخطط إلى الإنتاج إلى الفني. بخاصة في الفترة الماضية، يمكنك رؤية هذا الجهد بسهولة بالغة على المروحية. عملوا على مدار 24 ساعة و3 نوبات. أستطيع أن أقول بلا أكل أو شرب أو نوم هنا ليلاً ونهاراً، وفي بعض الأحيان بذلوا مجهوداً جاداً من خلال تخطي وجباتهم. من خلال العمل بتفانٍ شديد، أوصلنا المنتج إلى هذه الحالة معاً".

التجهيز بأنظمة أسلحة وأسلحة إلكترونية متطورة.

صرح يلماز بأن المروحية لديها محرك بقوة 2500 حصان، وأوضح أن الحد الأقصى لوزن إقلاع المروحية هو 11.5 طن وقدم المعلومات التالية:

وقال "مروحية من الطراز الأول في فئتها يمكنها حمل حمولة 1.5 طن، هذه ميزة خطيرة للغاية. لدينا مدفع 30 ملم أمامنا. لدينا كاميرا. الكشف والاستهداف باستخدام خوذة Hunter، التي نعرفها من ATAK. ولكي نتمكن من حمل 6 قاذفات ذخيرة مختلفة نعمل من كثب مع Roketsan. سندمج ذخائرنا المحلية".

وقال "سوف تُدمج المعدات كافة من مستشعر التحذير من الصواريخ إلى DIRCM، من جهاز تشويش التردد اللاسلكي إلى باقي المعدات. سيكون لديها مجموعة حرب إلكترونية للحماية الذاتية بالكامل مع ميزات متقدمة للغاية وميزات أسلحة ومجموعة إلكترونيات طيران واتصالات وقدرات. نود أن نشكر كل من ساهم في تطوير هذه المروحية. أجرينا هذا العمل معاً، نجحنا معاً. بعد ذلك، سنستمر في إتقانه، سوف نؤهل مروحيتنا ونوفرها لقواتنا".