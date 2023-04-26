تستعد المقاتلة التركية المسيرة "عنقاء 3" للتحليق في الأجواء قريباً، إذ تواصل حالياً اختبارات السير على المدرج.

وقال بولنت كوركام، المنسق الهندسي للمركبات الجوية المسيّرة لدى "توساش"، إن عدم وجود ذيل لـ"عنقاء 3" وتشابه جسمها بالجناح المجرّد، يضيف إليها ميزات متطورة من حيث الأداء والتخفِّي عن الرادارات.

وأضاف أن "عنقاء 3" تواصل حالياً اختبارات السير على المدرج، مبيناً أن هذه الاختبارات سيليها بعد وقت قصير تحليق المقاتلة المسيرة في الأجواء.

وحول موعد التحليق الأول للمقاتلة المسيرة قال كوركام إنه قريب جدّاً، وقد يكون مطلع أو منتصف مايو/أيار المقبل.

وأفاد بأنه في حال نجاح "عنقاء 3" في اختبارات التحليق، فإنها ستكون مستعدة لأداء مهامها في الأجواء رسمياً، أواخر العام الجاري أو بدايات 2024.

وحول ميزات "عنقاء 3" قال المهندس التركي إن أهمها هو قدرتها الفائقة على التخفّي عن أجهزة الرادار، راجعاً ذلك إلى طبيعة جسمها الذي لا يحتوي على ذيول أفقية أو عمودية.

إضافة إلى هذا عزّزت "توساش" قدرات المسيرة على التخفّي عن أجهزة الرادار أكثر، وذلك ببعض التدابير الإضافية، حسب كوركام.

وعن قدرات نقل الحمولة والذخائر قال كوركام إن الشركة صمّمَت "عنقاء 3" بشكل يمكّنها من حمل مزيد من الحمولة والذخائر.

ولفت إلى أن الشركة أسست البنية التحتية للمقاتلة منذ عام، عبر تصميم نظيرتها الأخفّ منها، لتعزيزها لاحقاً بتقنيات وميزات أخرى، إلى أن وصلت إلى شكلها الحالي المتطور.

وبدأت أعمال تطوير النسخة الأولية من "عنقاء 3" خلال فبراير/شباط 2022، وتواصلت إلى أن انتقلت "توساش" حالياً إلى اختبارات السير على المدرج.

ويعتقد المهندس التركي أن المقاتلة المسيرة ستبدأ قريباً اختبارات التحليق بالأجواء عقب الاختبارات الأرضية.

ومن المقرر بعد اختبارات التحليق، أن تبدأ "توساش" اختبارات إدماج أنظمة المهامّ والتسلّح والهجوم بالمقاتلة المسيرة.

في هذا السياق قال كوركام: "هدفنا الأوّليّ حالياً هو بدء التحليق في أقرب وقت، وقد يكون ذلك مطلع أو منتصف مايو/أيار المقبل".

مهارات "عنقاء 3" العملياتية

وبشأن المهارات العملياتية للمقاتلة المسيرة، قال إنه بإمكان "عنقاء 3" التحليق حتى ارتفاع 44 ألف قدم، وإجراء مهامّها على ارتفاع 40 ألف قدم.

وأضاف أن "عنقاء 3" تمتلك قدرات هجومية جو-أرض وأرض-جو معاً، مبيناً أنه يمكن استخدامها أيضاً في الحروب الإلكترونية، للضغط على منظومات الأعداء على الأرض.

كما يمكن لـ "عنقاء 3"، حسب كوركام، الانخراط في عمليات مشتركة مع مقاتلات "إف 16" و"حُر جت" التركية المأهولة، فضلاً عن قدرتها على استخدام ذخائر هاتين المقاتلتين.

ذخائر وأسلحة "عنقاء 3"

على صعيد الأسلحة والذخائر قال كوركام إن المقاتلة "عنقاء 3" قادرة على استخدام جميع الأسلحة والذخائر التركية، فضلاً عن إمكانية إدماج الأسلحة والذخائر الأجنبية بها.

وأوضح أن "عنقاء 3" تحوي على جسمها 7 محطات أسلحة، 3 منها أسفل جسمها الرئيسي، و4 أسفل كل جناح.

واختتم كوركام حديثه بوصف "عنقاء 3" بأنها مشروع "باعث للفخر".