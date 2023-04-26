حذرت فلسطين، الأربعاء، من أن الإجراءات الإسرائيلية بما فيها اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى و"سياسة العقاب الجماعي" تجرّ المنطقة إلى "مربع العنف والتوتر".

جاء ذلك في تصريحات للناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، وأخرى لرئيس الوزراء محمد اشتية بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمدينة رام الله.

وقال أبو ردينة، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد والتوتر وعدم الاستقرار".

ورأى أبو ردينة أن "اقتحام مستوطنين متطرفين المسجد الأقصى ورفع علم الاحتلال في باحاته، وتكرار اقتحام شرطة الاحتلال لمصلى باب الرحمة وتخريب تمديدات الكهرباء داخله، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تبحث عن سبل تفجير الأوضاع".

وحمّل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية السياسات الخطيرة الساعية لتدمير أي جهد إقليمي أو دولي يُبذل لتوفير الاستقرار ومنع تدهور الأوضاع".

ووصف الاعتداءات المتكررة على مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى بأنها "لعب بالنار"، مضيفاً أن "المصلى جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى".

واعتبر أبو ردينة "الحصار الذي تتعرّض له المدن الفلسطينية في الضفة، واستمرار اقتحام المدن والقرى والمخيمات بمثابة عقاب جماعي" للشعب الفلسطيني.

ودعا الإدارة الأمريكية إلى "التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات الخطرة، والضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب".

من جهته، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن ما "يتعرّض له مصلى باب الرحمة من تخريب لمحتوياته ومصادرة بعضها، أمر مدان ارتكبته قوات الاحتلال".

وشدد على ضرورة "وقف اجتياحات المسجد الأقصى كلياً، وليس فقط في شهر رمضان الفضيل، وكذلك وقف التعديات على كنيسة القيامة، وبقية الكنائس".

والأربعاء، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان مقتضب، إن "400 متطرف اقتحموا المسجد الأقصى".

في حين وُثّقت حالتان رفع خلالهما مستوطنون العلم الإسرائيلي قبل أن تصادره الشرطة الإسرائيلية وتقتاد المستوطنين إلى خارج المسجد، كما حاول مستوطنون أداء طقوس تلمودية خلال الاقتحامات، وفق شهود عيان للأناضول.

وجدد مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في القدس الشرقية بعد منع استمر 13 يوماً، خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر.​​​​​​​