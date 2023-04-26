تجدّدت الاشتباكات بالعاصمة السودانية الخرطوم الأربعاء بين الجيش وقوات الدعم السريع، وسط تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن خرق الهدنة الإنسانية التي بدأت الثلاثاء على أن تنتهي الخميس.

يأتي ذلك فيما صرح السفير السوداني في أنقرة نادر يوسف بأن الجيش السوداني "نجح في ضرب عديد من خطوط الإمداد" لقوات الدعم السريع مؤخراً، خصوصاً في العاصمة الخرطوم ومحيطها، وبالتالي فإن "حسم الجيش للوضع في العاصمة وتأمينها تدريجياً وارد جداً في الأيام المقبلة".

وأرجع البعد التدريجي للعملية إلى "حرص القوات المسلحة على عدم المساس بالمدنيين" في المناطق التي يتحصن فيها عناصر الدعم السريع.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات تجددت في محيط القيادة العامة والقصر الرئاسي وسط الخرطوم.

فيما ذكر آخرون أن مناطق صالحة والمربعات بمدينة أم درمان غربي العاصمة، تشهد معارك عنيفة بين الطرفين.

وعلى خلفية تجدُّد الاشتباكات، تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الاتهامات بالمسؤولية عن خرق الهدنة الإنسانية التي دخلت الثلاثاء حيّز التنفيذ لمدة 72 ساعة بوساطة سعودية-أمريكية، بغرض "فتح ممرات إنسانية" إضافةً إلى متابعة عمليات "إجلاء الرعايا الأجانب".

وقال الجيش في بيان نشره في صفحته على فيسبوك: "تتواصل خروقات المتمردين للهدنة المعلنة، وذلك بمحاولة الهجوم على مقر قيادة منطقة العاصمة المركزية للجيش وسط الخرطوم".

وفي بيان سابق الأربعاء، ذكر الجيش أن "قوات المتمردين (الدعم السريع) لا تزال مستمرة في خرق الهدنة المعلنة يوم 25 أبريل/نيسان، بقصف مدفعي على القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم".

وأضاف: "ما زالت أتيام (فرق) القنّاصة مستمرة في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأم درمان".

وقالت في بيان: "هاجمت قوات الانقلابيين (الجيش) وفلول النظام البائد في آن واحد مواقع تمركز قوات الدعم السريع بالقصر الرئاسي، وأرض المعسكرات في سوبا جنوبي الخرطوم، وعدد من المواقع بالمدفعية والطيران الحربي".

وأضافت: "ظللنا نحذر مراراً وتكراراً من تصرفات قوات الانقلابيين الجبانة التي تتنافى مع القانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع الاتفاق المعلن للهدنة التي خصصت لفتح ممرات انسانية آمنة لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين من رعايا الدول الأجنبية".

واعتبرت القوات في بيانها أن عدم الالتزام الواضح من جانب الجيش للهدنة "يؤكد أن هناك عدداً من مراكز اتخاذ القرار داخل قيادة القوات الانقلابية"، في إشارة إلى تعدد القيادات وتضارب مواقفها.

72% من المستشفيات لا تعمل

في سياق متصل، قالت نقابة أطباء السودان، الأربعاء، إن 72% من المستشفيات في المناطق المتاخمة للاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، "متوقفة عن العمل".

جاء ذلك في بيان نشرته النقابة عبر فيسبوك، حول وضع المستشفيات حتى 25 أبريل الجاري، الموافق لليوم الحادي عشر منذ بداية الاشتباكات.

وحسب النقابة، فإن "72% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة".

وأضافت في بيانها أنه "من أصل 82 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 59 مستشفى متوقفة عن الخدمة".

وذكرت النقابة أن "14 مستشفى جرى قصفها، و19 مستشفى تعرّضت للإخلاء القسري".

كذلك بيّنت أنه "من أصل 82 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 23 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي".

وفي السياق، أفادت النقابة بتعرض "6 عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية، وغيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات".

لجنة مفاوضات برعاية أمريكية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها تجري اتصالات مع شركاء إقليميين ودوليين لتشكيل لجنة مفاوضات بالسودان، في إطار الجهود الرامية إلى تنفيذ "وقف دائم للأعمال العدائية" في البلاد.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، للصحفيين، إن "بلاده تنسق مع الشركاء الإقليميين والدوليين وأصحاب المصلحة المدنيين السودانيين للمساعدة في إنشاء لجنة للإشراف على المفاوضات بين أطراف النزاع في السودان".

وأضاف باتيل أن "الهدف من وراء إنشاء لجنة المفاوضات إبرام وتنفيذ وقف دائم للأعمال العدائية وتسهيل الترتيبات الإنسانية في السودان".

ومنذ 15 أبريل الجاري، تستمر في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.