سياسة
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بزيادة 20%.. الصناعات الدفاعية في تركيا تحقق أرباحاً بقيمة 12.2 مليار دولار
بلغ إجمالي أرباح قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال العام الماضي 12.2 مليار دولار، في حين بلغت قيمة استثمارات البحث والتطوير 2.1 مليار دولار. وأشار رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إلى زيادة 20% في إجمالي الأرباح مقارنة بعام 2021.
بزيادة 20%.. الصناعات الدفاعية في تركيا تحقق أرباحاً بقيمة 12.2 مليار دولار
بلغ إجمالي أرباح قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال العام الماضي 12.2 مليار دولار / صورة: AA
26 أبريل 2023

بلغ إجمالي أرباح قطاع الصناعات الدفاعية التركية خلال العام الماضي 12.2 مليار دولار، في حين بلغت قيمة استثمارات البحث والتطوير 2.1 مليار دولار.

جاء ذلك في تقرير صادر عن رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، الأربعاء، حول أداء القطاع لعام 2022.

وأفاد دمير بوجود زيادة بمعدل 20% في إجمالي الأرباح مقارنة بعام 2021، فضلاً عن تحقيق نمو بواقع 12 ضعفاً مقارنة بما كان عليه الحال قبل 20 عاماً.

وأشار إلى أن نفقات البحث والتطوير للعام الماضي بلغت مليارين و61 مليون دولار بزيادة 26% مقارنة بـ2021.

ولفت إلى أن نفقات البحث والتطوير زادت بمقدار 40 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه قبل 20 عاماً.

وأكّد أنهم سيواصلون بناء صناعة الدفاع التركية "بما يتماشى مع رؤية البلاد في الوصول إلى العالمية" من خلال تعزيز البنية التحتية الصناعية العالية ودعم أنشطة التصميم وزيادة الإنتاج.​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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