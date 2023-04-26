حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزة "أفضل مطار دولي صديق للعائلة في العالم" للمرة الثانية.

جاء ذلك حسب بيان صادر الأربعاء عن الشركة المُشغلة لمطار إسطنبول (IGA).

وأوضح البيان أنه حسب تصنيف مجلتي "Wherever Family" و"Global Traveler" الأمريكيتين نال مطار إسطنبول للمرة الثانية على جائزة أفضل مطار دولي صديق للعائلة خلال حفل جوائز "2023 Wherever " السادس.

وأقيم الحفل في واشنطن بتاريخ 13 أبريل/نيسان الجاري.

ويصوت القراء على الخدمات والوجهات والفنادق وشركات الطيران والرحلات بناء على تجاربهم.

يشار إلى أن مطار إسطنبول حصل العام الماضي على الجائزة ذاتها خلال حفل "2022 Wherever".​​​​​​​

وفي وقت سابق أعلن مدير هيئة تشغيل المطار قدري صامسونلو أن عدد المسافرين من المطار بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2023، بلغ 16 مليوناً و403 آلاف مسافر. وتوقع صامسونلو زيادة حركة الركاب عبر مطار إسطنبول خلال الفترة المقبلة.