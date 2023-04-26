دشّن القطار السريع بين العاصمة التركية أنقرة وولاية سيواس، أولى رحلاته، الأربعاء، بعد افتتاحه رسمياً في وقت سابق اليوم.

وجرى افتتاح خط قطار أنقرة-سيواس السريع، بمراسم شارك فيها فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، ووزير النقل والبنى التحتية عادل قرة إسماعيل أوغلو، ووكيل رئيس حزب العدالة والتنمية، بن علي يلدريم، إلى جانب مسؤولين وسياسيين آخرين.

وعقب المراسم، انطلقت الرحلة الأولى على الخط المذكور، من أنقرة باتجاه سيواس، وكان على متنها المسؤولون المشاركون في الافتتاح.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قال "قرة إسماعيل أوغلو" إن خط القطار السريع هذا "يختصر المسافة بين أنقرة وسيواس من 603 إلى 405 كيلومترات، والوقت من 12 ساعة إلى ساعتين".

ويتميز المشروع المذكور، بأنه الأول من نوعه من حيث استخدام الخطوط الحديدية المحلية فيه.