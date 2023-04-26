سياسة
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رداً على خطوة مماثلة.. روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من سفارة النرويج
أعلنت روسيا، أن 10 من موظفي سفارة النرويج ومكتب ملحقها العسكري بموسكو "أشخاص غير مرغوب فيهم". وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، طردت النرويج 15 مسؤولاً روسياً متهمة إياهم بـ"التجسس تحت غطاء دبلوماسي".
رداً على خطوة مماثلة.. روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من سفارة النرويج
روسيا تعلن 10 من موظفي سفارة النرويج ومكتب ملحقها العسكري في موسكو "أشخاصاً غير مرغوب فيهم" / صورة: AA
26 أبريل 2023

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن 10 من موظفي سفارة النرويج ومكتب ملحقها العسكري في موسكو "أشخاص غير مرغوب فيهم".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها "استدعت سفير النرويج لدى موسكو روبتر كفيله بهدف تقديم احتجاج شديد اللهجة على قرار أوسلو طرد 15 دبلوماسياً من السفارة الروسية في النرويج وموظفي مكتب الملحق العسكري الخاص بها في وقت سابق من الشهر الجاري".

وشددت على أن "هذه الخطوة العدائية أدت إلى تفاقم الوضع في العلاقات الثنائية، والتي هي بالفعل في مستوى متدنٍّ للغاية".

كما أُبلغ السفير "كفيله" بأن الوزارة الروسية ستتخذ إجراءات أخرى، بما في ذلك فرض قيود على تعيين موظفين محليين من قبل البعثات الدبلوماسية النرويجية.

وفي 13 أبريل/نيسان الجاري، طردت النرويج 15 مسؤولاً روسياً متهمة إياهم بـ"التجسس تحت غطاء دبلوماسي".

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكن هويتفيلدت، في تصريح صحفي، إن "النرويج لن تسمح لموسكو باستخدام سفارتها لممارسة أنشطة استخباراتية سرية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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