سياسة
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شاهد | طوابير طويلة لزيارة سفينة TCG Anadolu الحربية بإسطنبول
تواصل وفود المواطنين الأتراك الإقبال بأعداد غفيرة على سفينة "تي سي جي أناضول" TCG Anadolu الحربية الموجودة في ميناء "سراي بورنو" بإسطنبول.
شاهد | طوابير طويلة لزيارة سفينة TCG Anadolu الحربية بإسطنبول
طوابير طويلة لزيارة سفينة TCG Anadolu الحربية بإسطنبول / صورة: AA
26 أبريل 2023

شهد ميناء "سراي بورنو" على الشق الأوروبي من إسطنبول، طوابيرا بشرية طويلة بانتظار زيارة سفينة "تي سي جي أناضول" TCG Anadolu الحربية.

وتواصل السفينة الحربية التركية، الأربعاء، استقبال زوارها من المواطنين، منذ دخولها الخدمة مؤخراً في أسطول القوات البحرية التركية.

ويمكن لمرتادي السفينة الحربية التركية زيارة أقسامها الداخلية وسطحها الخارجي.

وفي حديثه للأناضول قال رامي قورتولوش، إنه جاء من منطقة بيليك دوزو بإسطنبول لزيارة السفينة، معرباً عن إعجابه بها وبما تحتويه من آلات عسكرية من مروحيات وطائرات مُسيرة.

بدوره، أبدى تشيتين أرغين، إعجابه بالسفينة الحربية، ووصفها بأنها "عظيمة".

ومن المقرر أن تواصل سفينة "TCG Anadolu" استقبال زوارها من المواطنين لغاية الثاني من مايو/أيار المقبل، في ميناء "سراي بورونو" بإسطنبول.

وقبل أسبوعين، دخلت سفينة "TCG Anadolu" الخدمة في ترسانة الجيش التركي بمراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويبلغ طول السفينة 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها إلى طاقم قوامه 1223 فرداً.

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مصدر:TRT عربي - وكالات
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