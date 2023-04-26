سياسة
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شاهد | مقاتلات تركية في سماء إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للطيارين
بمناسبة اليوم العالمي للطيارين نشرت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مشاهد لمقاتلات من أسطولها الجوي حلّقت في أجواء إسطنبول. ويظهر في مقطع الفيديو، 4 مقاتلات تركية تحلق في سماء إسطنبول.
شاهد | مقاتلات تركية في سماء إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للطيارين
مقاتلات تركية تحلق في سماء إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للطيارين / صورة: AA
26 أبريل 2023

نشرت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مشاهد لمقاتلات من أسطولها الجوي حلّقت في أجواء إسطنبول بمناسبة اليوم العالمي للطيارين.

وقالت الوزارة في منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي: "طيّارونا الأبطال يحيّون إسطنبول في اليوم العالمي للطيارين".

ويظهر في مقطع الفيديو، 4 مقاتلات تركية تحلق في سماء إسطنبول.

يُذكر أن العد التنازلي بدأ لانعقاد مهرجان "تكنوفيست إسطنبول" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، في نسخته السادسة برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية.

ويحتضن مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول فاعليات المهرجان في الفترة بين 27 أبريل/نيسان الجاري و1 مايو/أيار المقبل.

ويشهد المهرجان إقامة 41 مسابقة تكنولوجية في 102 فئة مختلفة، من أجل دعم جهود الشباب بمجال التكنولوجيا المستقبلية، حيث يمكن لطلاب المراحل المتوسطة والثانوية والجامعيين إضافة إلى المتخصصين المشاركة فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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