سياسة
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بعد إعلان ترشُّحه.. بايدن: ترمب يشكّل خطراً على الديمقراطية الأمريكية
بعد حسم ترشحه لولاية ثانية، حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب يشكل تهديداً وخطراً على الديمقراطية الأمريكية.
بعد إعلان ترشُّحه.. بايدن: ترمب يشكّل خطراً على الديمقراطية الأمريكية
بايدن: ترمب يشكل خطراً على الديمقراطية الأمريكية / صورة: AFP
26 أبريل 2023

حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترمب يشكّل "خطراً" على الديمقراطية الأمريكية، وذلك غداة إعلان الرئيس البالغ 80 عاماً ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024.

وكان ترمب انتخب رئيساً للولايات المتحدة عام 2016، وسعى إلى ولاية ثانية في 2020 لكنه خسر أمام بايدن في انتخابات اعتبَر أنها شهدت تزويراً وتلاعباً. وأعلن الرئيس الجمهوري السابق أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه يواجه سلسلة ملفات قضائية.

وقال بايدن رداً على سؤال بشأن ترمب (76 عاماً): "أعرفه جيداً وأعرف الخطر الذي يمثّله على ديمقراطيتنا".

وتابع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول الذي يجري زيارة رسمية إلى واشنطن: "سبق لنا أن اختبرنا ذلك".

وشدد بايدن، وهو أكبر رئيس يجري انتخابه في الولايات المتحدة، على أنّ سنّه لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه لأنه "بحال جيدة ومتحمّس بشأن آفاق" الفوز بولاية ثانية من أربعة أعوام.

وتابع: "ما سيجري في العامين أو الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة سيحدد شكل العقد المقبل".

وكان بايدن وضع الثلاثاء حداً لأسابيع من الترقب، بإعلان ترشحه لولاية جديدة.

وقال في شريط فيديو نُشر على تويتر: "أنا مرشح لولاية ثانية"، في إعلان قابله الحزب الجمهوري باتهام الرئيس الحالي "بالانفصال عن الواقع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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