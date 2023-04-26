حصلت رومانيا التي تُعدّ قاعدة أمامية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على مُسيّرات "بيرقدار" التركية المقاتلة، على خلفية تحديث جيشها منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، حسبما أعلن السفير التركي في بوخارست الأربعاء.

وقال السفير أوزغور كيفانش ألتان عبر تويتر إنّ "هذا البلد الصديق، الجار في البحر الأسود والعضو في الناتو، يضيف بيرقدار تي بي 2 إلى ترسانته".

وأكد متحدث باسم وزارة الدفاع الرومانية هذه المعلومات لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الحكومة التي أطلقت هذه العملية في سبتمبر/أيلول 2022، وقّعت عقد شراء 18 مسيّرة بمبلغ 321 مليون دولار، وفقاً لتفاصيل الوثيقة على الإنترنت.

وأثبت طراز "تي بي 2" من المُسيّرة بيرقدار التي تنتجها شركة بيقار، فاعليته في ليبيا وأذربيجان ثم أوكرانيا.

في الوقت الحالي، تصدّر تركيا طائراتها المسيّرة الاقتصادية والفعّالة نسبياً إلى 28 دولة، خصوصاً في إفريقيا، وفق إدارة الشركة.

ويبلغ طول "تي بي 2" 6.5 متر، كما أنّ وزنها يوازي نصف نظيرتها الأمريكية "ريبر"، وتحمل أربع ذخائر موجّهة بالليزر.

وكان للحرب تأثير متسارع برومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي منذ 2004. وتبلور ذلك بتكثيف مهام حلف شمال الأطلسي مع عدة آلاف من الجنود على أراضيها، ومشاريع تحديث الجيش.

وفي السياق زادت هذه الدولة ميزانيّتها الدفاعية إلى 2.5% من الناتج المحلّي الإجمالي لعام 2023 مقارنة بـ2% العام الماضي.