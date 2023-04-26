سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا منتقدةً "الفيتو".. استخدامه أو التلويح به يساهم في إطالة الأزمات
شدد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال على أن استخدام حق النقض "فيتو" أو التلويح به يعطل مجلس الأمن عن التحرك ويصيبه بالعجز، وبالتالي إطالة أمد الأزمات.
تركيا منتقدةً "الفيتو".. استخدامه أو التلويح به يساهم في إطالة الأزمات
تركيا: استخدام الفيتو أو التلويح به يساهم في إطالة الأزمات / صورة: AA
26 أبريل 2023

أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال أن استخدام حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن يعطله عن التحرك، ما يساهم في إطالة الأزمات.

جاء ذلك بكلمة للمندوب التركي خلال جلسة للأمم المتحدة بشأن استخدام حق الفيتو.

وأشار أونال إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت قراراً العام الماضي يقضي بمنح سلطة عقد جلسة بعد استخدام حق النقض في مجلس الأمن.

ولفت إلى أن هذا القرار عزز دور الجمعية العامة، وجعل مجلس الأمن قابلاً أكثر للخضوع للمساءلة.

وأوضح أن مجلس الأمن يتحرك باسم كل أعضائه وأنه يستمد شرعيته من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ودعا أعضاء المجلس إلى الوفاء بمسؤولياته بضمان الأمن والسلم الدوليين، والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، ودعم سيادة القانون الدولي.

وأعرب أونال عن أسفه جراء فشل مجلس الأمن في الوفاء بمسؤولياته بحالات كثيرة، بسبب حق النقض.

وشدد على أن استخدام الفيتو أو التلويح به يصيب المجلس بالعجز ويعطله عن التحرك، ما يساهم في إطالة أمد الأزمات وزيادة الخسائر الإنسانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us