سياسة
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ألطون ينفي بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بصحة الرئيس أردوغان
نفى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بصحة الرئيس أردوغان. وقال ألطون في تغريدة على حسابه عبر تويتر إن أردوغان سيشارك الخميس بمراسم افتتاح أول محطة للطاقة النووية "آق قويو" جنوبي تركيا عبر الفيديو.
ألطون ينفي بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بصحة الرئيس أردوغان
أردوغان / صورة: AA
26 أبريل 2023

نفى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بصحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال ألطون في تغريدة على حسابه عبر تويتر إن الرئيس أردوغان سيشارك في مراسم افتتاح أول محطة للطاقة النووية "آق قويو" جنوبي تركيا عبر الفيديو الخميس.

وأضاف ألطون: "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة أن يشكك في حقيقة أن الشعب التركي يقف إلى جانب الرئيس أردوغان".

وأرفق ألطون بتغريدته صورة لبعض التغريدات التي تتضمن مزاعم وإشاعات غير صحيحة تتحدث عن صحة الرئيس التركي.

يذكر أن أعمال بناء الوحدة الأولى من المحطة النووية "آق قويو" بدأت رسمياً إثر حفل تدشين حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة في 3 أبريل/نيسان 2018.

واكتسبت أعمال تأسيس محطة "آق قويو" زخماً وبُعداً جديدين مع بدء بناء الوحدة الثانية بالمحطة في 8 أبريل/نيسان 2020. كما جرى بدء العمل في صب المنصات الخرسانية الأولى لوحدة الطاقة الثالثة في 10 مارس/آذار 2021، بحفل حضره الرئيس أردوغان، وبوتين بواسطة دائرة تلفزيونية.

فيما جرى وضع حجر الأساس للوحدة الرابعة والأخيرة في 21 يوليو/تموز 2022، لتبدأ مراحل البناء المكثّفة في المشروع، الذي تحول أيضاً إلى أحد أكبر مواقع البناء في العالم.

ومن المتوقع أن تلبي محطة الطاقة، التي ستنتج ما يقرب من 35 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، عند تفعيل طاقتها الكاملة، 10% من الطلب على الكهرباء في تركيا وحدها.

مصدر:TRT عربي
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