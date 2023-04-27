سياسة
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وزير الخارجية التركي: بلادنا باتت علامة فارقة في الوساطة وحل النزاعات
قال وزير الخارجية التركي خلال مشاركته في اجتماع الغرفة الصناعية والتجارية لولاية أنطاليا الأربعاء، إن تركيا باتت علامة فارقة في مجال الوساطة وحل الخلافات، وموضع ثقة كثير من دول العالم.
وزير الخارجية التركي: بلادنا باتت علامة فارقة في الوساطة وحل النزاعات
جاوش أوغلو: تركيا باتت في السنوات الأخيرة موضع ثقة كثير من دول العالم / صورة: AA
27 أبريل 2023

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن تركيا باتت علامة فارقة في مجال الوساطة وحل الخلافات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الغرفة الصناعية والتجارية لولاية أنطاليا، ضمن إطار حملته الانتخابية.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا باتت في السنوات الأخيرة موضع ثقة كثير من دول العالم.

وأضاف أن دور الوساطة الذي أدّته تركيا في الحرب الروسية-الأوكرانية حظي باحترام وتقدير العالم بأسره.

وأشار جاوش أوغلو إلى أن تركيا طبّعت خلال الأعوام الأخيرة علاقاتها مع دول عدة بينها إسرائيل ومصر.

ولفت في هذا السياق إلى أن "الظلم الذي تمارسه إسرائيل بحقّ الفلسطينيين في المسجد الأقصى لا يمكن قبوله بأي شكل".

وأشاد جاوش أوغلو بأداء الاقتصاد التركي، مبيّناً أن دخل الفرد السنوي تجاوز 10 آلاف دولار، وأن الصادرات السنوية تجاوزت 254 مليار دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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