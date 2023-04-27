سياسة
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صور | وصول طائرة إجلاء تركية ثالثة من السودان إلى مطار إسطنبول
هبطت طائرة الإجلاء التركية الثالثة في مطار إسطنبول وعلى متنها 203 مواطنين أُجْلُوا من السودان إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برّاً. ووصلت أول طائرة إجلاء من أديس أبابا إلى إسطنبول وعلى متنها 176 شخصاً، في حين كان على متن الثانية 305 أشخاص.
صور | وصول طائرة إجلاء تركية ثالثة من السودان إلى مطار إسطنبول
هبطت طائرة الإجلاء الثالثة التابعة للخطوط الجوية التركية في مطار إسطنبول وعلى متنها 203 مواطنين أُجْلُوا من السودان / صورة: AA
27 أبريل 2023

هبطت طائرة الإجلاء الثالثة التابعة للخطوط الجوية التركية في مطار إسطنبول وعلى متنها 203 مواطنين أُجْلُوا من السودان.

ونقلت الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية المواطنين إلى إسطنبول من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي أُجْلُوا إليها برّاً من السودان.

وأقلعت الطائرة من مطار أديس أبابا صباحاً، ووصلت إلى إسطنبول الساعة 15:45 (12:45ت.غ).

ووصلت أول طائرة إجلاء من أديس أبابا إلى إسطنبول وعلى متنها 176 شخصاً، في حين كان على متن الثانية 305 أشخاص.

وتواصل السلطات التركية إجلاء مواطنيها من السودان بسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع المتواصلة منذ أكثر من أسبوع.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري يشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.​​​​​​​

والسبت بدأ عديد من الدول إجلاء رعاياها وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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