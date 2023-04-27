أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة افتتاح أرمينيا نُصُباً تذكارياً لمنفّذي اغتيالات قادة سياسيين وعسكريين عثمانيين ومسؤولين أذربيجانيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية الأربعاء، بخصوص افتتاح أرمينيا نُصُب "نيميسيس" التذكاري في العاصمة يريفان.

وقالت الخارجية: "نُدين بشدةٍ افتتاح أرمينيا نُصُب نيميسيس التذكاري الذي يرمز إلى منفّذي اغتيالات قادة سياسيين وعسكريين في زمن الدولة العثمانية، ومسؤولين أذربيجانيين، فضلاً عن مواطنين عثمانيين من أصل أرمني".

وأكّد البيان أن "افتتاح النصب المخزي هو تمجيد لحركة إرهابية دموية أدت إلى عمليات إرهابية راح ضحيتها 31 دبلوماسياً وأفراد عائلاتهم.

وأشار إلى أن طريقة عرض حدث الافتتاح في الصحافة الأرمينية أظهرت أن التفسير المشوه للتاريخ مستمر لدى بعض العقليات.

وشدّد على أن مثل هذه الخطوات الاستفزازية التي لا تتوافق مع روح عملية التطبيع بين تركيا وأرمينيا، لن تساهم أبداً في الجهود الرامية إلى إرساء سلام واستقرار دائمَين في المنطقة، بل على النقيض تماماً، ستؤثر سلباً في على عملية التطبيع.