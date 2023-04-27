سياسة
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انتخابات تركيا.. بدء التصويت في المعابر الحدودية
انطلقت صباح اليوم الخميس عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، بالمعابر الحدودية للمواطنين المقيمين بالخارج.
انتخابات تركيا.. بدء التصويت في المعابر الحدودية
انتخابات تركيا.. بدء التصويت في المعابر الحدودية / صورة: TRT  / صورة: TRT 2
27 أبريل 2023

بدأت صباح الخميس عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، على المعابر الحدودية للمواطنين المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد.

وأقامت اللجنة العليا للانتخابات صناديق اقتراع في المعابر المفتوحة مع بلغاريا واليونان.

وتستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية على مدار 24 ساعة يومياً حتى 14 مايو/أيار المقبل.

فيما يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار المقبل لانتخاب مرشحيهم.

ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب بقيادة حزبَي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"، وعن تحالف الأمة كمال قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري.

كما يخوض الانتخابات الرئاسية محرّم إنجه رئيس حزب البلد، وسنان أوغان مرشَّحاً عن تحالف "الأجداد".

ويبلغ عدد من يحقّ لهم الانتخاب بالاستحقاق الرئاسي والبرلماني 64 مليوناً و113 ألفاً و941 ناخباً، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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