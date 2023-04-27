سياسة
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يستعرض منتجات دفاعية.. افتتاح مركز العرض الرقمي لوزارة الدفاع التركية
افتتح وزير الدفاع التركي في ولاية قيصري مركزاً للعرض الرقمي تابعاً لوزارته. ووفق الوزير ستُعرَض بالمركز المنتجات الوطنية من الأسلحة والأنظمة الموجودة في ترسانة القوات المسلحة التركية.
يستعرض منتجات دفاعية.. افتتاح مركز العرض الرقمي لوزارة الدفاع التركية
أقار يفتتح مركز العرض الرقمي لوزارة الدفاع التركية / صورة: AA
27 أبريل 2023

افتتح وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الأربعاء، مركز العرض الرقمي التابع لوزارته، في ولاية قيصري وسط البلاد.

وفي كلمة خلال حفل الافتتاح أكّد أقار أن تركيا ستواصل جهودها لإنتاج مقاتلتها الحربية وكذلك المقاتلة المسيرة قيزيل إلما.

وأوضح أن مركز العرض الرقمي يستحوذ على أهمية بالغة من ناحية استعراض منتجات الصناعات الدفاعية التركية.

وأضاف أنه سيُعرَض في المركز المنتجات الوطنية من الأسلحة والأنظمة الموجودة في ترسانة القوات المسلحة التركية.

وقال الوزير أقار إن قيادة ودعم وتشجيع الرئيس رجب طيب أردوغان مهمة في النقطة التي وصلت إليها الصناعات الدفاعية المحلية والوطنية.

وشدّد على أن بلاده ستواصل العمل من أجل رفع قدرة ردع القوات المسلحة التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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