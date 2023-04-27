أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أنها لن توفر صناديق للاقتراع في السودان للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، وذلك بسبب الاشتباكات المستمرة بعدة ولايات سودانية منذ 15 أبريل/نيسان الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت الهيئة في بيان أن المواطنين الأتراك المقيمين في السودان سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم في مناطق أخرى.

وبدأت صباح الخميس عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، على المعابر الحدودية للمواطنين المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد.

وأقامت اللجنة العليا للانتخابات صناديق اقتراع في المعابر المفتوحة مع بلغاريا واليونان.

وتستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية على مدار 24 ساعة يومياً حتى 14 مايو/أيار المقبل.

فيما يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار المقبل لانتخاب مرشحيهم.

ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب بقيادة حزبَي “العدالة والتنمية” و“الحركة القومية“، و كمال كليجدار أوغلو عن تحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وحزب السعادة، وحزب المستقبل، والحزب الديمقراطي، وحزب الديمقراطية والتقدم.