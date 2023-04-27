سياسة
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بسبب الاشتباكات.. "العليا للانتخابات" بتركيا تلغي صناديق الاقتراع بالسودان
أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء صناديق الاقتراع في السودان بسبب الاشتباكات المستمرة هناك، مشيرة إلى أن الأتراك المقيمين بالسودان سيتمكنون من التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أماكن أخرى.
بسبب الاشتباكات.. "العليا للانتخابات" بتركيا تلغي صناديق الاقتراع بالسودان
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا تلغي صناديق الاقتراع في السودان / صورة: TRT  / Foto: TRT 2
27 أبريل 2023

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أنها لن توفر صناديق للاقتراع في السودان للتصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، وذلك بسبب الاشتباكات المستمرة بعدة ولايات سودانية منذ 15 أبريل/نيسان الجاري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضافت الهيئة في بيان أن المواطنين الأتراك المقيمين في السودان سيتمكنون من الإدلاء بأصواتهم في مناطق أخرى.

وبدأت صباح الخميس عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التركية، على المعابر الحدودية للمواطنين المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد.

وأقامت اللجنة العليا للانتخابات صناديق اقتراع في المعابر المفتوحة مع بلغاريا واليونان.

وتستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية على مدار 24 ساعة يومياً حتى 14 مايو/أيار المقبل.

فيما يتوجه الناخبون في عموم البلاد إلى صناديق الاقتراع يوم 14 مايو/أيار المقبل لانتخاب مرشحيهم.

ويتنافس على منصب الرئاسة كل من الرئيس رجب طيب أردوغان مرشحاً عن تحالف الشعب بقيادة حزبَي “العدالة والتنمية” و“الحركة القومية“، و كمال كليجدار أوغلو عن تحالف الأمة الذي يضم حزب الشعب الجمهوري، والحزب الجيد، وحزب السعادة، وحزب المستقبل، والحزب الديمقراطي، وحزب الديمقراطية والتقدم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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