انطلقت بمدينة إسطنبول الخميس فعاليات النسخة السابعة من مهرجان "تكنوفيست" (TEKNOFEST)، الذي يعد الأكبر عالمياً في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويشرف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" على تنظيم المهرجان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا على أرض مطار أتاتورك بالشطر الأوروبي لإسطنبول.

ويحتضن المهرجان بين 27 أبريل/نيسان الحالي و1 مايو/أيّار المقبل مسابقات وعروض جوية وحفلات موسيقية وحلقات حوار وفعاليات أخرى حول التكنولوجيا.

ويهدف المهرجان إلى زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا في المجتمع التركي وزيادة الوعي حول تحول تركيا إلى مجتمع منتج ومطور للتكنولوجيا.

وتقام مسابقات التكنولوجيا في مختلف التخصصات والفئات لمئات الآلاف من الشباب الطامحين إلى تحقيق أحلامهم في عالم التكنولوجيا. فيما تقام 41 مسابقة رئيسية في 102 فئة مختلفة في النسخة الحالية للمهرجان، بمشاركة أكثر من مليون متسابق ضمن 332 ألف فريق.

ورصد المهرجان جوائز بقيمة أكثر من 13 مليون ليرة تركية للفائزين (670 ألف دولار)، ودعماً لشراء معدات بقيمة 30 مليون ليرة تركية (أكثر من 1.5 مليون دولار).

وإلى جانب المسابقات في مختلف الفئات التكنولوجية والذكاء الصناعي، يعرض المهرجان عدداً من تكنولوجيات المسيرات والطائرات العسكرية التركية أمثال المسيّرة "بيرقدار TB3"، والمسيّرة المقاتلة "بيرقدار قيزيل ألما".

كما ينظم فريقا "النجوم التركية" و"سولو تورك" عروضا جوية، بجانب عروض طيران للطائرة "حُر قوش" والمروحيتين "غوك باي" و"أتاك"، والمسيرات "آق سونغور" و"بيرقدار TB2" و"بيرقدار أقينجي" و"العنقاء".

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.