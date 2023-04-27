قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع عَلَم جزر مارشال في خليج عمان بينما كانت تبحر في المياه الدولية.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي على تويتر "أطلقت ناقلة النفط نداء استغاثة خلال احتجازها".

وشدد على أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعياً إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".

وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.

ولطالما ألقت واشنطن باللوم على طهران في سلسلة من الهجمات على عدة ناقلات. واعتبرت أن المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل في حقوق الملاحة يشكّلان تهديداً للأمن البحري والاقتصاد العالمي.