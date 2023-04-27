سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عُمان والبحرية الأمريكية تدعوها للإفراج عنها
أعلنت البحرية الأمريكية احتجاز إيران ناقلة نفط في خليج عمان بينما كانت تبحر في المياه الدولية. ودعت البحرية إلى الإفراج عن الناقلة على الفور.
إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عُمان والبحرية الأمريكية تدعوها للإفراج عنها
إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان والبحرية الأمريكية تدعوها للإفراج عنها / Others
27 أبريل 2023

قالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع عَلَم جزر مارشال في خليج عمان بينما كانت تبحر في المياه الدولية.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي على تويتر "أطلقت ناقلة النفط نداء استغاثة خلال احتجازها".

وشدد على أن "تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين"، داعياً إيران إلى "الإفراج عن ناقلة النفط على الفور".

وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.

ولطالما ألقت واشنطن باللوم على طهران في سلسلة من الهجمات على عدة ناقلات. واعتبرت أن المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل في حقوق الملاحة يشكّلان تهديداً للأمن البحري والاقتصاد العالمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us