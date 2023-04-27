سياسة
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غروسي: تركيا دخلت مرحلة جديدة و"آق قويو" ستوفر لها طاقة نظيفة لسنوات طويلة
أشاد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي بافتتاح تركيا محطة "آق قويو" للطاقة النووية والتي ستوفر للبلاد طاقة نظيفة وتساهم في الجهود العالمية لمكافحة الاحتباس الحراري.
غروسي: تركيا دخلت مرحلة جديدة و"آق قويو" ستوفر لها طاقة نظيفة لسنوات طويلة
غروسي: افتتاح تركيا محطة آق قويو يكتسب أهمية متزايدة بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي في العالم / صورة: AA
27 أبريل 2023

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، إن محطة "آق قويو" للطاقة النووية التي افتتحتها تركيا ستوفر طاقة نظيفة للبلاد لسنوات طويلة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته بحفل تزويد محطة "آق قويو" التركية بوقود نووي لأول مرة، الخميس، أوضح فيها أن تركيا دخلت مرحلة جديدة من خلال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.

وشدد المسؤول الدولي على أهمية الطاقة في تنمية وتطوير البلدان، مؤكداً ضرورة عدم إلحاق الضرر بالبيئة لدى استخدامها.

ولفت إلى أن افتتاح تركيا محطة آق قويو يكتسب أهمية متزايدة بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي في العالم.

وشارك اليوم في حفل تزويد المحطة بوقود نووي لأول مرة، الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين، عبر اتصال مرئي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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