سياسة
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السودان.. الجيش و"الدعم السريع" يوافقان على تمديد الهدنة 72 ساعة
أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، بناء على مساعٍ أمريكية-سعودية.
السودان.. الجيش و"الدعم السريع" يوافقان على تمديد الهدنة 72 ساعة
الجيش السوداني: وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طرحت لمدة 72 ساعة إضافية / صورة: AA
27 أبريل 2023

أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء الخميس، موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية، بناء على مساعٍ أمريكية-سعودية.

جاء ذلك في بيانين منفصلَين نشرهما الجانبان عبر حسابهما في فيسبوك.

وقال الجيش في بيانه: "وافقت قيادة القوات المسلحة على تمديد الهدنة التي طُرحت لمدة 72 ساعة إضافية يبدأ سريانها اعتباراً من تاريخ انتهاء الهدنة الحالية".

وذكر البيان أن تجديد الهدنة جاء "بناء على المساعي التي يبذلها الجانبان السعودي والأمريكي للمساهمة في تهدئة الأوضاع وتمديد الهدنة لتهيئة الظروف المناسبة لعمليات إجلاء المقيمين من مختلف الجنسيات، وتيسير النواحي الإنسانية لمواطنينا".

من جانبها، شكرت "الدعم السريع" الجهات القائمة على "المساعي الحميدة من أجل مواصلة الهدنة الإنسانية لفتح ممرات إنسانية آمنة للمواطنين والمقيمين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة وتسهيل عمليات الإجلاء، لا سيما الولايات المتحدة والسعودية".

وقالت في بيانها: "نعلن موافقتنا على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة إضافية تبدأ اعتباراً من الساعة 12 مساء اليوم الخميس".

وذكرت أن ذلك يأتي "التزاماً من قوات الدعم السريع بمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف بشأن حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب".

وأكدت "التزامها التام بشروط الهدنة الإنسانية تقديرا للظروف التي يمر بها شعبنا الكريم ولتسهيل إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب".

ومنتصف ليلة 24 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" موافقتهما على هدنة إنسانية بوساطة أمريكية سعودية تنتهي منتصف ليلة اليوم الخميس، بهدف "فتح ممرات إنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وإجلاء البعثات الدبلوماسية".

ومنذ 15 أبريل الجاري، تستمر اشتباكات مسلحة في الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها 512 قتيلاً و4 آلاف و193 إصابة، حسب وزارة الصحة السودانية الأربعاء.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات جراء خلافات مع قيادة المؤسسة العسكرية الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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