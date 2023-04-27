سياسة
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الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى "محاولته دهس" جنود
استُشهد رجل فلسطيني الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية. وادعى الجيش في بيان أن الرجل كان يحاول تنفيذ عملية دهس وطعن.
الضفة الغربية.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى "محاولته دهس" جنود
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بدعوى "محاولته دهس" جنود بالضفة الغربية / صورة: AA
27 أبريل 2023

استشهد رجل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، بدعوى "محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان: "وردت تقارير عن محاولة دهس قرب مفرق (جيتي-أفيسار) قرب مدينة سلفيت، حيث كان المنفذ يمسك أيضاً سكيناً، لتحيده قوات الجيش".

وأفاد الجيش في البيان نفسه بأنه لم تقع أية إصابات في صفوفه، مشيراً إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها تلقّت "بلاغاً من الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي) باستشهاد أحمد يعقوب طه (39 عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توتراً متزايداً منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات والمخيمات الفلسطينية.​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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