استشهد رجل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، بدعوى "محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان: "وردت تقارير عن محاولة دهس قرب مفرق (جيتي-أفيسار) قرب مدينة سلفيت، حيث كان المنفذ يمسك أيضاً سكيناً، لتحيده قوات الجيش".

وأفاد الجيش في البيان نفسه بأنه لم تقع أية إصابات في صفوفه، مشيراً إلى أن "التفاصيل قيد الفحص".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بأنها تلقّت "بلاغاً من الهيئة العامة للشؤون المدنية (جهة التواصل الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي) باستشهاد أحمد يعقوب طه (39 عاماً) برصاص الاحتلال قرب سلفيت".

وتشهد الضفة الغربية المحتلة توتراً متزايداً منذ أشهر، وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية متكررة على البلدات والمخيمات الفلسطينية.​​​​