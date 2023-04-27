سياسة
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وزير الدفاع التركي يعلن تخصيص 5 طائرات لإجلاء المواطنين من السودان
أعلن وزير الدفاع خلوصي أقار أن عملية إجلاء المواطنين الأتراك من السودان ستُستكمل مساء غد الجمعة، وأوضح بأن 5 طائرات خُصصت من أجل ذلك.
وزير الدفاع التركي يعلن تخصيص 5 طائرات لإجلاء المواطنين من السودان
أقار: إتمام عملية إجلاء الأتراك من السودان ستستكمل مساء غد الجمعة / صورة: AA
27 أبريل 2023

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن تخصيص 5 طائرات نقل، اثنتان منها من طراز "A400M"، لإجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

جاء ذلك في تصريحات صحفية بولاية قيصري وسط البلاد، الخميس، أكد فيها أن إتمام عملية إجلاء الأتراك من السودان ستستكمل مساء غد الجمعة.

وأشار أقار إلى أن إحدى الطائرات التي حطت في مدينة بورتسودان ستُقلع بعد قليل لإجلاء مواطنين أتراك.

وقال: "أجرينا خطة مع وزارة الخارجية لإجلاء مواطنينا من السودان، وبدأنا تطبيقها، وبعض مواطنينا أجليناهم عبر إثيوبيا".

وأضاف: "خصصنا 5 طائرات من أجل إجلاء مواطنينا إلى تركيا، وجرى التخطيط والتنسيق اللازمَين حتى تتمكن هذه الطائرات من تنفيذ مهامها بأمان".

وتابع أقار: "نواصل إجراءاتنا من أجل إجلاء 210 من مواطنينا من منطقة وادي سيدنا شمالي العاصمة الخرطوم عبر 3 طائرات من طراز C-130".

وأردف: "من جانب آخر، أرسلنا طائرتين من طراز A400M إلى بورتسودان، حيث لدينا معلومات عن وجود 250 من مواطنينا هناك، وإحداها ستقلع بعد قليل لنقل رعايانا إلى الوطن".

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري، تشهد عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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