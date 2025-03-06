سياسة
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نتنياهو يصادق على تقييد وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة خلال شهر رمضان
صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، على فرض قيود مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى المسجد الأقصى المبارك خلال أيام الجمعة في شهر رمضان.
نتنياهو يصادق على تقييد وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى أيام الجمعة خلال شهر رمضان
أكثر من 85 ألف مصل يشاركون في صلاة التراويح بالمسجد الأقصى / Others
6 مارس 2025

وأقرت الحكومة حسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو توصية المنظومة الأمنية بالسماح لعدد محدود من المصلين من الضفة الغربية بدخول المسجد وفقاً للآلية المتبعة العام الماضي.

ووفق التوصية، سيُسمح فقط للرجال فوق 55 عاماً، والنساء فوق 50 عاماً، والأطفال دون 12 عاماً بدخول المسجد الأقصى المبارك بشرط الحصول على تصريح أمني مسبق والخضوع لفحص أمني شامل عند المعابر المحددة.

استنفار أمني في القدس

ويتزامن هذا القرار مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى يومياً خلال شهر رمضان، وسط تصعيد إجراءات التضييق على الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية المحتلة.

جدير بالذكر أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيوداً مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة إلى القدس الشرقية منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية نشر تعزيزات أمنية إضافية في القدس المحتلة مع حلول شهر رمضان.

ويعتبر الفلسطينيون هذه الإجراءات جزءاً من محاولات إسرائيل لتهويد القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.​

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