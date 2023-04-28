سياسة
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إسرائيل.. يمينيون يتظاهرون أمام المحكمة العليا دعماً لخطة إصلاح القضاء
تظاهر آلاف اليمينيين الإسرائيليين أمام مقرّ المحكمة العليا دعماً لخطة إصلاح القضاء التي يعتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تنفيذها، فيما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد المظاهرة وذكر أن "المتظاهرين داسوا على صور لقضاة المحكمة العليا".
إسرائيل.. يمينيون يتظاهرون أمام المحكمة العليا دعماً لخطة إصلاح القضاء
إسرائيل.. يمينيون يتظاهرون أمام المحكمة العليا دعماً لـ"إصلاح القضاء" / صورة: AA
28 أبريل 2023

تظاهر آلاف الإسرائيليين اليمينيين في مدينة القدس الخميس، دعماً لخطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة إجراءات تنفيذها.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "قرابة 200 ألف إسرائيلي يميني تظاهروا أمام مقرّ المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) بمدينة القدس، دعماً لخطة إصلاح القضاء".

وشارك في التظاهرة وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، وفق الصحيفة ذاتها.

وقال نتنياهو في تغريدة: "أشكر مئات آلاف الإسرائيليين الذين جاؤوا إلى القدس الليلة لدعم حكومتنا".

بدوره ذكر زعيم المعارضة يائير لابيد أن "المتظاهرين الذين خرجوا لتأييد الإصلاح القضائي اليوم داسوا على صور لقضاة المحكمة العليا"، على حد تعبيره.

وأضاف لابيد في تغريدة: "ما حصل اليوم عار وحزن كبيران".

ومنذ بداية الأسبوع الجاري دعت أحزاب اليمين في إسرائيل إلى المشاركة في التظاهرة التي سمّاها منظّموها "تظاهرة المليون".

وحسب الصحيفة، موّل التظاهرة حزبا "الليكود" (يتزعمه نتنياهو) و"الصهيونية الدينية" (يتزعمه المتطرف سموتريتش).

فيما ينظّم التظاهرة عضو الكنيست أفيخاي بورون من حزب "الليكود"، ومنظمة "إن أردتم" اليمينية المتطرفة، وعدد من المنظمات اليمينية الأخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الشرطة أغلقت عدداً من الشوارع الرئيسية بمدينة القدس بسبب التظاهرة".

ويطالب منظمو التظاهرة الحكومة بتمرير تشريعات خطة "إصلاح القضاء" خلال الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ الأسبوع المقبل.

والسبت الماضي اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، أن الصراع الدائر حول خطة "إصلاح القضاء" هو "أخطر أزمة" داخلية منذ قيام الدولة.

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة منذ أكثر من 16 أسبوعاً، أعلن نتنياهو نها ية مارس/آذار الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست التي تبدأ في 30 أبريل/نيسان الجاري وتستمر 3 أشهر، حتى إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحدّ الخطة القضائية من سلطات المحكمة العليا، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة. وتعتبرها المعارضة "انقلابا"، فيما يؤكّد نتنياهو أن هدفها إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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