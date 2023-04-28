قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة اليوم الجمعة، إنها تلقّت تقارير عن تَعرُّض سفينة لهجوم إلى الجنوب من بلدة نشطون الساحلية اليمنية.

وذكرت الوكالة في بيان أن أعيرة نارية أُطلقَت على السفينة، مضيفة أنه شوهدت أيضاً ثلاثة قوارب على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.

وأوضحت الوكالة، وهي جهة عسكرية بريطانية تراقب الممرات المائية في الشرق الأوسط، أن الهجوم وقع قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

فيما أعلنت قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية حينها أنها على علم بوقوع الحادثة في البحر الأحمر، لكنها امتنعت عن التعليق على الفور.