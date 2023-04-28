سياسة
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تعرض سفينة بريطانية لهجوم قبالة سواحل اليمن
قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة إن سفينة بريطانية تعرضت لهجوم قبالة بلدة نشطون الساحلية اليمنية، مضيفة أنه شوهدت أيضاً بقربها ثلاثة قوارب على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.
تعرض سفينة بريطانية لهجوم قبالة سواحل اليمن
سفينة بريطانية تتعرّض لهجوم جنوب بلدة "نشطون" اليمنية - أرشيفية / صورة: Reuters
28 أبريل 2023

قالت وكالة عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة اليوم الجمعة، إنها تلقّت تقارير عن تَعرُّض سفينة لهجوم إلى الجنوب من بلدة نشطون الساحلية اليمنية.

وذكرت الوكالة في بيان أن أعيرة نارية أُطلقَت على السفينة، مضيفة أنه شوهدت أيضاً ثلاثة قوارب على متن كل منها ثلاثة أو أربعة أشخاص.

وأوضحت الوكالة، وهي جهة عسكرية بريطانية تراقب الممرات المائية في الشرق الأوسط، أن الهجوم وقع قبالة مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

فيما أعلنت قيادة الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية حينها أنها على علم بوقوع الحادثة في البحر الأحمر، لكنها امتنعت عن التعليق على الفور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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